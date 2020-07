L'éditeur de jeux vidéo Konami accepte désormais les précommandes de ses premiers PC de gaming via sa branche Konami Amusement, filiale de Konami Holdings Corporation.

Trois modèles sont proposés, le C300, C700 et le C700 +. Naturellement, il est question de machines de guerre prévues pour l'eSport. L'Arespear C300 est équipé d'un processeur Intel Core i5-9400F, 8 Go de mémoire vive DDR4-2666, d'un SSD PCIe M.2 de 512 Go et d'une carte vidéo Nvidia GeForce GTX 1650. Les Arespear C700 et C700 + sont équipés d'un processeur Intel Core i7-9700 avec watercooling, 16 Go (2x8 Go) de mémoire vive DDR4-2666, un SSD PCIe M.2 de 512 Go, un disque dur de 1 To. La carte vidéo est une Nvidia GeForce RTX 2070 Super. La version + est munie d'éclairage au DEL.

Via: tomshardware.com