Si vous avez le jeu GRID Autosport sur Nintendo Switch, une mise à jour est disponible qui ajoute enfin le support du multijoueur en ligne jusqu'à 8 joueurs. Elle permet aussi la prise en charge du kit véhicule Nintendo Labo Toy-Con 03 et des volants de course HORI Pro Deluxe et HORI Pro Mini. GRID Autosport est disponible à l'achat sur le Nintendo eShop au prix de 44,99$ CAD.