Un autre événement monstre est annulé, du moins dans sa forme habituelle, avec la confirmation que le salon CES 2021 ne sera que virtuel.

Il a été jugé par les organisateurs qu'il sera impossible de réunir des exposants et membres de la presse de partout à travers le monde à Las Vegas en janvier prochain. Le Consumer Electronics Show, ou CES est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Pour la majorité des compagnies, c'est le moment idéal de dévoiler les nouveautés du côté appareils et gadgets électroniques qui nous toucheront dans les mois et années à venir.

Nous devrions en savoir plus prochainement sur la nouvelle formule du CES qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2021.