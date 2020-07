SFL Interactive ainsi que Maximum Games vous présente une nouvelle bande-annonce pour le jeu Street Power Soccer. Dans cette dernière vous allez découvrir le mode Become the King, un mode aventure qui vous fera parcourir le monde dans divers défis. Vous allez y affronter les meilleurs joueurs, dont Sean Garnier. Plus vous allez progresser dans ce mode, plus le niveau de difficulté augmentera et vous devrez bien sûr mettre en pratique les techniques acquises dans les différents modes de jeu. Voici donc sans plus attendre cette vidéo de Street Power Soccer.

Street Power Soccer sera disponible le 25 août sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Vous pouvez dès aujourd’hui précommander le titre.