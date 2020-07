Je suis peut-être l'un des seuls à l'attendre, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour le nouveau Battletoads de Microsoft! Comme on peut le lire sur le site officiel : Les Battletoads font leur grand retour en août pour continuer le combat sur Xbox One, PC Windows 10, Steam et dans le Xbox Game Pass. Il s’agit de la première nouvelle aventure de Zitz, Rash et Pimple depuis des décennies, développée par Dlala Studios, avec le soutien de Rare. La bande-annonce de lancement est disponible, ci-dessous! C'est coloré et super festif. On s'en reparle dans une prochaine critique.