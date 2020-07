Date de sortie initiale : 15 novembre 2011

Date de sortie de la version Remastered: 22 mai 2020 PS4, Xbox One, et PC (Epic Store)

Développeur : Volition

Éditeur : Deep Silver

Genre : Monde ouvert

Les compagnies s’en donnent à cœur joie avec les jeux vidéo Remastered. Des jeux vidéo du passé réchauffés que bon nombre de joueurs ont déjà goûtés. Parfois, l’expérience vaut la peine d’être vécue une seconde fois, mais plus souvent qu’autrement, les compagnies nous offrent seulement une résolution d’image améliorée… C’est maintenant le tour de Saints Row 3 de revenir du passé dans une enveloppe visuelle plus reluisante qu’en 2011. Après une version Switch pas du tout Remastered, Saints Row The Third Remastered est offert à tous les joueurs PS4, Xbox, et PC (Epic Games Store exclusif) pour 49.99$. Est-ce que le titre mérite que les joueurs repassent à la caisse à un prix aussi exorbitant? Dépendamment de votre amour pour les Saints, je vous conseille plutôt d’attendre une baisse de prix. Malgré que le jeu s’affiche en 4K natif sur PS4 Pro, Xbox One X, et PC, il s’agit du même jeu que vous avez probablement déjà joué (plusieurs fois). D’un autre côté, j’ai tendance à dire qu’il ne s’agit pas d’un remaster paresseux, on sent que les développeurs de chez Volition préparent le renouveau de la série. Chaque modèle de Saints Row 3 Remastered semble avoir été retravaillé de la tête aux pieds, les textures et les éclairages sont aussi beaucoup plus à jour que la version 2011, mais mis-à-part cette enveloppe charnelle beaucoup plus attirante, il s’agit toujours du bon vieux même Saints Row 3.

L’histoire est digne d’un film d’action des années 80-90. Certes, elle ne se méritera pas un Oscar, mais elle nous présente d’une belle façon un univers irrévérencieux rempli de violence. Après avoir défait les différentes factions qui voulaient prendre le pouvoir de Stilwater, les Saints sont devenus respectés et ils ont transformé leur bande en un empire médiatique. Les gens les vénèrent. En plus d’avoir leur propre boisson énergétique, la troupe a même un film en développement. Toutefois, il faut entretenir cette gloire et c’est pourquoi la bande continue de faire des braquages. Lors d’un vol de banque qui tourne mal, les Third se retrouvent en prison. C’est alors qu’entre en jeu le dirigeant des Syndicates, Philipe Loren (caricature d’un directeur de films porno français). Ce dernier demande à la police de libérer les malfaiteurs et il leur propose un marché : leurs vies en échange des deux tiers de leurs bénéfices. Johnny Gat, le chef des Saints rejette cette offre et s’en suit une fusillade. Deux des trois membres des Saints retenus prisonnier vont réussir à échapper au Syndicate… Afin de se venger de cette organisation, ils reformeront leur bande dans le but de reprendre le contrôle de Stilwater qui est désormais sous l’emprise des Syndicate. Toutefois, les Saints ne renaîtront pas à Stilwater, mais à Steelport où ils devront démontrer leur supériorité contre trois nouvelles organisations : les Mexican Wrestler, les Morningstar, et les Deckers.

Saints Row 3 est ce qu’on appelle un énorme défouloir. Qui dit Saints Row dit respect. Comme dans les précédents épisodes, Saints Row 3 est truffé d’actions à accomplir : vol de voitures, intimidation, guerre de gangs, et plusieurs autres activités illicites pour renflouer les coffres des Saints et augmenter la jauge de respect. Le respect est ce qui vous permet de déverrouiller des missions principales. Il faut en acquérir suffisamment pour progresser dans l’histoire principale. Pour ce faire, c’est bien simple, vous pouvez aller exécuter différentes activités ou missions. Par exemple, certaines missions vous proposent de prendre les commandes d’un char d’assaut et de causer le plus de dommages possible à la ville. Toutefois, faites attention, car la police tentera de vous en empêcher. Il y a aussi des activités qui vous demandent de conduire une escorte et son client loin des caméras des paparazzis. Ce ne sont que deux exemples des missions que vous pouvez accomplir dans ce titre déjanté. L’un des ajouts (comparé à Saints Row 2) est la possibilité d’améliorer différentes habiletés de son personnage. Ces augmentations se font en échange d’argent et de point d’expérience (respect). Votre personnage deviendra ainsi meilleur avec les différentes armes à feu, apprendra de nouvelles techniques de combats rapprochées ou pourra même avoir recours à des attaques aériennes afin de se défaire d’une bande rivale. La progression dans ce genre de jeu peut parfois être longue et pénible. Question de mettre un peu de piquant, les développeurs ont pensé développer des animations amusantes lorsque vous vous emparez d’un véhicule, alors, pourquoi se servir d’une porte quand on peut entrer par les fenêtres? De plus, une tonne de véhicules vous sont offerts dans le jeu, vous pouvez les collectionner et les personnaliser un peu. Vous pouvez aussi (plus tard dans l’aventure) déverrouiller un avion, ce qui rendra vos déplacements beaucoup plus amusants et très rapides. Saints Row : The Third est un jeu qui vous immerge dans un univers de gang de rue, alors il ne faut pas se surprendre de retrouver des tonnes d’armes. Ainsi, vous pouvez vous débarrasser de vos ennemis de plusieurs façons. Que ce soit en utilisant une batte de baseball, des fusils de petit calibre, des fusils à pompe, des mitraillettes, des bazookas, des grenades, des godemichés et vos poings. Eh oui, vous avez bien lu, Saints Row est le seul jeu qui vous permet de venir à bout de vos ennemies en les frappant avec un gigantesque godemiché. Bref, beaucoup de plaisir à utiliser ces diverses armes que vous pouvez améliorer. Le système de tir que nous proposent les développeurs du jeu est simple et efficace. Dans les deux premiers titres de la série, l’une des marques de commerce de Saints Row était la possibilité de créer un personnage. Ainsi, votre avatar était façonné à votre image et à votre goût. Et bien, SR The Third n’y échappe pas. On y trouve un système de création poussé qui permet de sélectionner les expressions du personnage ainsi que sa stature et sa voix.

Au final, frappez sur tout ce qui bouge, laissez sortir les tensions, amusez-vous avec ce titre enivrant. L’histoire vaut la peine qu’on s’y attarde et les multiples missions qui vous y attendent sauront vous garder rivées à votre téléviseur. En plus, on ajoute à ça les nombreux contenus téléchargeables. Bref, allez au-delà de la première impression que vous laisse Saints Row, c’est-à-dire un jeu où la violence est omniprésente et gratuite. Saints Row est un jeu habilement concocté et il saura vous divertir.

Les graphismes rehaussées

Histoire intéressante et bonne ambiance

L'inclusion des ajouts téléchargeables

Résolution 4K