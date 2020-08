Avec l'application Xbox Sreaming app, il est possible via un téléphone sous Android 8 ou plus, de vous connecter à votre Xbox pour jouer aux jeux de votre liste en local. Il est également possible de jouer aux jeux directement du nuage avec le xCloud qui propose de nombreux jeux avec abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Voilà que Razer s'est intéressé au comment bien jouer sur mobile à des jeux de Xbox One et la réponse est le Razer Kishi pour Android (Xbox). Le nouvel accessoire peut s'étirer pour s’adapter à tous les téléphones et se connecte via le port USB-C. Son prix est cependant un peu élevé, soit 100$ US. Quoi qu'il en soit, il est désormais disponible à la vente via le site officiel de Razer.

https://www.razer.com/mobile-controllers/razer-kishi/RZ06-02900200-R3U1