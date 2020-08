Vous pouvez dès maintenant vous procurer le jeu Spitlings, puisque depuis ce matin il est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Dans ce titre, vous pourrez jouer plus d’une centaine de niveaux Spitlings est un jeu d’arcade auquel vous pourrez jouer en co-op avec trois de vos amis via le mode ‘’hardcore’’ arcade. Voici la bande-annonce du jeu question de vous donner un petit avant-goût. Spitlings vous coûtera environ 15$. Bon visionnement.