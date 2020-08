C'est via un article dévoilé sur le blogue du site Xbox, qu l'on apprend que les joueurs qui sont membres du service Xbox Game Pass Ultimate (xCLoud) pourront s’amuser avec plus d’une centaine de titres, et ce, directement depuis leur téléphone mobile. Le tout débutera en phase bêta pour les membres du service Xbox Game Pass Ultimate éparpillé dans 22 pays. Vous pourrez donc vivre l’expérience Xbox Game Pass sur votre téléphone mobile, vous pourrez jouer à des jeux tels que Destiny 2, Minecraft Dungeons, Gears 5, Tell Me Why, Yakuza Kiwami 2 et beaucoup plus encore. Le plus beau dans tout ça c’est que si vous êtes membres Xbox Game Pass vous n’aurez pas à débourser un dollar de plus pour jouir de ce service.

Bien sûr si cous voulez profiter pleinement de ce service il vous faudra peut-être investir quelques dollars dans une manette afin de pouvoir jouer plus facilement. Xbox a conclu un partenariat avec Razer , PowerA, 8BitDo et Nacon afin de pouvoir utiliser leurs manettes avec vos appareils mobiles. Certes, la manette Xbox et la DualShock 4 sont aussi de bonnes options.

Pour les joueurs qui ont testé le Project X Cloud eh bien sachez que ce dernier sera fonctionnel jusqu’au 11 septembre. L’aide des testeurs à beaucoup aidé Microsoft dans le développement du projet. Faites-vous partie de ces utilisateurs? Comment avez-vous trouvé le Project X Cloud?