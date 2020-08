Il semble maintenant de plus en plus probable que Microsoft s'apprêterait à annoncer un changement de direction majeur concernant le service Xbox LIVE introduit en novembre 2002 sur la première Xbox.

Le premier indice pointant dans cette direction fut la disparition de l'abonnement Xbox Live Gold d'un an du site Web officiel Xbox. Le deuxième indice, plus récent celui-là, est le retrait constaté par l’utilisateur Twitter Wario64 , des références directes à Xbox Live dans le récent contrat de service Xbox. Le terme Xbox Live a été remplacé par des «services en ligne Xbox».

Si on ne connait pas encore la stratégie de Microsoft, on sait que le service Xbox Games Pass devient un service de plus en plus fort avec xCloud qui sera déployé en septembre et le nouvel abonnement Game Pass Ultimate qui permet de jouer à des jeux Xbox sur une tablette/téléphone Android de même que sur PC. Peut-être est-ce donc le moment choisi pour y aller d'un nouveau concept qui intégrera mieux les nouveaux services Xbox de cloud gaming.

Voilà donc qui place la table vers de nouvelles annonces de Microsoft dans les semaines à venir. Dossier à suivre.