A été confirmé hier via une présentation vidéo, que la future console Amico d'Intellivision ne sortira finalement pas cette année mais bien en 2021, soit le 15 avril. Il s'agit du retour d'Intellivision dans le domaine des jeux avec une console qui s'inspire du modèle de 1979, vendu à 6 millions d'exemplaires. Pas question ici pour l'Amico de rivaliser avec les Xbox et PlayStation, il est plus question d'une console plus "casual gaming" simple d'approche, dont les jeux coûteront sous les 10 $.

Intellivision a également annoncé la disponibilité d'Amico auprès des détaillants et distributeurs suivants: