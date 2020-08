Suivant le dévoilement des pistes de la Nouvelle-Zélande et du Kenya, on nous présentait hier du côté de Nacon, le Japon qui sera présent dans le jeu de rally WRC 9, jeu officiel du Championnat du monde des rallyes FIA. WRC 9 devrait sortir le 3 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC à partir de l'Epic Games Store, puis sur PlayStation 5, Xbox One Series X et Nintendo Switch un peu plus tard.