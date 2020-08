Alors que sera prochainement déployé xCloud, le service de streaming de jeux Xbox sur Android, il a été également confirmé que le service ne sera malheureusement pas disponible sur les plateformes mobiles d'Apple.

Si la phase test iOS de xCloud est officiellement abandonnée, ce n'est pas du côté de Microsoft qu'il faille regarder pour cette absence mais bien d'Apple qui refuse d'autoriser deux services à la fois, xCloud de Microsoft et Google Stadia. La raison évoquée par Apple est la non capacité par la compagnie de valider tous les jeux jeux offerts dans ces deux services pour les approuver. Parlant à Business Insider, un porte-parole d'Apple a déclaré: "L'App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients afin découvrir et télécharger des applications".

Comme Apple se lance également dans le streaming de jeux vidéo avec sa plateforme Apple Arcade, ont peut aussi voir une tentative de mettre des battons dans les roues de la concurrence. Voilà donc une manche de plus dans la guerre des nuages qui s'amorce...

Apple Arcade, un service de streaming de jeux entre les plateformes d'Apple.