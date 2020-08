Sorties : juin 2005

Dernières versions : 28 juillet 2020

Genre : Jeu d'action-aventure à la 3e personne

Développeurs : THQ, Black Forest Games, Pandemic Studios, Cranky Pants Games, Black Forest Games GmbH

Éditeurs : THQ (2005–2013), THQ Nordic





Introduit pour la première fois en 2005 sur Xbox et PS2, Destroy All Humans! avait fait l'objet d'une suite un an plus tard en 2006, pour se voir présenter dans deux autres éditions en 2008. Voilà que le jeu original revient une fois de plus à l'avant-scène cette fois pour les plateformes actuelles, Xbox One et PS4 avec une version aux graphismes rehaussés. Sans parler d'une franchise extrêmement populaire, Destroy All Humans a su se tailler une place en raison de son humour et sa jouabilité. Est-ce que la magie s'opère encore en 2020?

Beaux visuels

Toujours aussi amusant

Ajout d'un nouveau niveau oublié en 2005

Prix juste