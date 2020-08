C'est une véritable douche d'eau froide pour les amateurs qui attendaient avec impatience le nouveau volet de la franchise Halo, la plus importante de Microsoft. Le jeu devait sortir avec la prochaine console de Microsoft cet automne mais voilà que Chris Lee à la tête du projet, a confirmé le report via Tweeter dans un message qui explique que le studio a besoin de plus de temps pour faire un jeu à la hauteur des attentes et que la COVID a affecté le développement du projet.

La faute à Craig la Brute!

Une bande-annonce du jeu en situation de gameplay rendue publique en juillet dernier par Microsoft, laissait entrevoir le manque de finition flagrant du jeu avec notamment un personnage d'une Brute beaucoup moins fini que dans le Halo précédent. D'ailleurs, plusieurs amateurs se sont moqués ouvertement de cette Brute qui a été nommé par les Internautes Craig la Brute pour ensuite placer l'image dans plusieurs contextes amusants. Il s'agit de faire une recherche sur Google avec Craig The Brute pour trouver des centaines d'images ridicules.

En espérant que le jeu profite de ce temps de développement pour nous présenter le meilleur que Halo possible.