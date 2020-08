Bonne nouvelle pour les joueurs qui ont pré-commandé le jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, puisque dès vendredi ils vont pouvoir télécharger et faire l’essai du titre. C’est donc une session de deux minutes dans le niveau Warehouse afin de faire le plus long combo possible. Vous pourrez donc avoir un aperçu du jeu qui sortira le 4 septembre sur Xbox One et PS4.

Certes, l’un des points forts qui avait marqué Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 était la bande sonore, eh bien, dans cette démo vous pourrez vous amuser en écoutant ses chansons :

Billy Talent – Afraid of Heights

Goldfinger – Superman

Rage Against the Machine – Guerilla Radio

Tyrone Briggs – Lose Control