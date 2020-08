Tuned-Out Games et Greg Johnson d’HumaNature Studios (Toejam and Earl: Back in the Groove!) vous présente leur nouveau projet. Il s’agit du jeu Demons Ate My Neighbors! Un jeu de tir rétro de type ‘’Twin-Stick’’ et roguelike qui sera lance en 2021. Le synopsis de ce jeu fait bien sourire : une cassette VHS mystérieusement a transformé Fairweather Valley en une ville horrifique et vous devrez aider April et Joey. C’est-à-l’aide de fusils Splasha remplie d’eau bénite que vous pourrez exorcisé les résidents. Bref, voici un titre intéressant qui sera disponible sur PC et Switch dans le 3e quart de 2021.