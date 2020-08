Après avoir été retiré de l'App Store par Apple, c'est au tour de Google de bloquer le très populaire jeu Fortnite de sa boutique Google Play. Au coeur de ce litige, la gourmandise de Epic Games qui redirige le système de paiement d’items en jeu directement vers sa propre boutique agissant ainsi contre les règles d'utilisation des deux plateformes. Si vous avez déjà Fortnite, vous pouvez l'utiliser mais le jeu ne peut plus être téléchargé à partir des boutiques officielles App Store et Google Play Store.

Dans un énoncé, les gens de Google ont ainsi commentés:

L'écosystème ouvert d'Android permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d'applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d'utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play car il enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l'opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play.

Il faudra voir comment Epic Games va réagir dans les prochaines heures.