Nous pourrions en novembre prochain, avoir droit à une édition remastérisée du jeu de poursuites policières Need For Speed: Hot Pursuit. La fiche de produit est apparue sur Amazon UK qui montre une date de sortie du 13 novembre pour le jeu qui serait offert sur la Switch et la Xbox One X. À cette étape EA n'a pas validé cette affirmation. Sorti pour en 2010, le jeu a été développé par Criterion Games, ceux qui avaient connu le succès avec la franchise explosive Burnout.

Via: https://www.dsogaming.com/