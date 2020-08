Sans tambour ni trompette, nous avons pu apprendre hier que les services d’abonnement EA Access et Origin Access bénéficieront d’un nouveau look et d’un nouveau nom le 18 août. EA Access et Origin Access Basic deviendront EA Play, et Origin Access Premier deviendra EA Play Pro. Il s'agit pour EA de simplifier son offre devenu un peu complexe avec le temps.

Voici un extrait du communiqué d'EA.

Les membres pourront accéder à des défis et récompenses exclusifs en jeu, débloquer du contenu qui leur sera réservé, jouer à des essais en avant-première des nouveautés, accéder instantanément à une collection de franchises plébiscitées par les fans et de hits et enfin économiser 10 % sur leurs achats dématérialisés EA, des jeux complets au contenu téléchargeable. Mais de quel genre de défis, récompenses et contenu exclusifs parle-t-on ?

Cela varie d’un jeu à l’autre, mais il s’agit par exemple de défis en accès anticipé et de récompenses comme des packs Ultimate Team, des éléments esthétiques/de personnalisation exclusifs et plus encore. Assurez-vous que les préférences d’e-mail de votre compte EA sont activées afin d’être parmi les premiers à savoir ce qui sera disponible avec votre abonnement sur vos jeux préférés comme Madden NFL 21, FIFA 21 et Star Wars™ : Squadrons. Vous pouvez également consulter les sites de nos jeux et la page Actus d’EA.com pour vous tenir informé(e).