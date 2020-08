Le très sympathique jeu vidéo Control du studio Remedy aura droit à plus d'amour de la part des développeurs, le 27 août prochain, avec la nouvelle extension du jeu: AWE (Altered World Event). Dans cette deuxième et dernière extension, l'univers de Control se mélangera à l'univers de Alan Wake. Les développeurs nous garantissent qu'il s'agira d'un premier pas dans le multivers Remedy (Alan Wake, Max Payne, Quantum Break, et Control). Dans AWE, Jesse Faden, la directrice du FBC (Federal Bureau of Control) enquêtera sur un étrange phénomène paranormal étrangement semblable à celui retrouvé dans Alan Wake... D'ailleurs ce dernier devrait faire une apparition! On espère que l'écrivain de Remedy sera jouable... Les 15 premières minutes de AWE sont disponibles ci-dessous en vidéo. À noter également que le jeu sera enfin disponible sur Steam dans une édition Ultimate dès le 27 août et plus tard sur PS4, Xbox One, PS5, et X.