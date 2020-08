C’est par le biais d’un gazouillis que WB Games Montréal a titiller la communauté Twitter. En fait, le studio a posté une courte vidéo qui pourrait bien être le prochain Batman. Certes, il ne faut pas s’enflammer trop vite, car dans cette vidéo on ne voit qu’un logo qui ressemble à un hibou, ce qui laisserait entendre que ce nouveau jeu aurait peut-être un lien avec la nouvelle BD The City Owl faisant partie du The New 52.

Ce n’est pas tout, lorsque l’on clique sur la vidéo on découvre un site internet qui conduit à l’adresse https://r3dakt3d.com/. Lorsque l’on se rend à l’adresse, on arrive sur un site ou on nous invite à être au rendez-vous demain le 18 août. Il faudra donc patienter jusqu’à demain avant de voir si WB Games Montréal annonce le nouveau Batman, qui selon les rumeurs serait Batman : Gotham Knight. De plus, il ne faut pas manquer la date du 22 août puisqu’un jeu sur Suicide Squad sera présenté via DC FandDome.