Si Sony et Microsoft commencent à faire parler de plus en plus avec leur nouvelle génération de consoles, Nintendo est pour sa part très silencieux concernant la fin de l'année 2020. On ne sait pas encore ce que nous réserve la compagnie de Kyoto, mais ça ne devrait tarder. Un nouveau Indie World aura lieu, ce mardi 18 août, à 12h00 (heure de l'Est). Nintendo nous promet un 20 minutes de vidéo mettant en vedettes divers jeux vidéo indépendants. Aura-t-on droit à une petite surprise?