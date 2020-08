Ceux qui attendaient la suite de Golf Story devront attendre plus longtemps que prévu. Les développeurs annoncent avoir pris du retard sur le développement de Sports Story à cause de tous les inconvénients apportés par la Covid... On attendra donc bien patiemment une nouvelle date de sortie, puisque le jeu est reporté à une date indéterminée. Pour rappel, il s'agit d'un jeu vidéo inspiré par les vieux jeux de sports et les anciens RPG fin 1980 début 1990. Un mélange pas pire pantoute comme dirait l'autre.