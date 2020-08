Il faut s'y attendre, la liste des jeux vidéo reportés à une date ultérieure risque de s'allonger. Après Halo Infinite et plus récemment Sports Story, c'est au tour de l'intriguant Deathloop de voir sa date de sortie reportée. Bethesda Softworks annonce que le nouveau titre de Arkane Studios (Dishonored, Prey, etc.) paraîtra au printemps 2021 plutôt qu'en fin d'année 2020. Pour rappel, Deathloop sera une exclusivité (probablement temporaire) PS5 et PC. Dans ce jeu vidéo rétro-futuriste, le joueur devra s'échapper d'une boucle temporelle en utilisant toutes les ressources à sa disposition. Une sorte de rogue-like mélangé à un Dishonored. Un jeu vidéo bien intéressant qu'on découvrira donc en 2021!