Un peu après avoir annoncé la fin de la production des appareils BB Key 2, la compagnie BlackBerry annonce qu'elle reviendra avec un nouvel appareil en 2021. Le mandat a été confié à OnwardMobility de produire et distribuer un prochain appareil qui fonctionnera encore une fois sous Android et compatible avec le nouveau réseau rapide 5G. On dit que BlackBerry tient à ce que le clavier physique associé à la marque soit également de retour. Dossier à suivre donc au premier semestre de 2021.