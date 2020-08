C’est le 26 août prochain que les amateurs de la franchise Call of Duty vont pouvoir découvrir le nouvel opus. Ce dernier, si l’on se fie à la vidéo (Teaser) et au titre, se déroulera à l’époque de la Guerre froide. C’est à l’intérieur du jeu Call of Duty Warzone qu’Activision a dévoilé se nouvel opus, certes le studio s’est inspiré des développeurs de Fortnite qui présente plusieurs événements dans le titre. Bref, si vous avez hâte de découvrir se qui vous attend dans le prochain Call of Duty, il faudra être présent le 26 août via la chaine YouTube de Call of Duty. En attendant, voici le ‘’Teaser’’