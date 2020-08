Toujours en développement pour les plateformes Xbox One et Switch, Shing! arrive sur PS4 et PC via Steam le 28 août. Développé par le studio de jeu indépendant Mass Creation, Shing! est un jeu d'action d'arcade de style beat'em up coopératif à défilement latéral mélangeant des visuels 2D et 3D colorés. Voici la vidéo présentée hier par Mass Creation: