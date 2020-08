Alors que la date de sortie officielle de NHL 21 est toujours inconnue, on nous présente aujourd’hui quelques images du jeu dont la pochette, qui fait fait peau neuve. Il faut le dire, EA a complètement changé cette année le concept visuel des tous ses jeux de sports. C'est le grand Alex Ovechkin qui figure sur la pochette de la Great 8 Edition. Notez qu'en plus des Xbox One et PS4, que le jeu sortira également sur les Xbox Series X et PS5.