Nous avions déjà évoqué cette rumeur d'une possible nouvelle version de la console Switch un peu plus puissante. Alors que le focus a été sur le duo Xbox Series X et PS5 depuis les derniers mois, voilà que revient une fois de plus à l'avant-plan, cette idée d'une nouvelle Nintendo Switch.

Cette fois c'est le journal The Economic Daily News qui suggère que Nintendo lacera rapidement au début de 2021 une amélioration de sa console. Cette dernière compterait sur un meilleur écran, serait naturellement plus puissante en plus d'une meilleure autonomie avec une charge de pile.

L'architecture de la Switch étant très similaire à celle de la boîte connectée NVidia Shield qui elle est déjà passée à une nouvelle version 4K plus puissante, rend plausible la même migration pour Nintendo et sa Switch. Pour Nintendo, l'idée serait de ne pas être distancé par Sony et Microsoft à la sortie des prochaines consoles.

Sur l'image, la boîte Android Nvidia Shield dont la fiche technique est similaire à celle de la Switch.

Pour le moment, NIntendo n'a pas confirmé cette rumeur.