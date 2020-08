Fellow Traveller et Kaizen Game Works ont annonces que le jeu Paradise Killer sera bientôt disponible. En fait, il faudra simplement patienter jusqu’au 4 septembre avant de pouvoir plonger dans ce jeu à monde ouvert de meurtre et de mystère. Certes, l’attente ne sera pas trop longue et vous pouvez d’or et déjà précommander le titre, si vous le faites maintenant vous pourrez profiter d’un rabais de 20%, et ce, autant sur PC que sur Nintendo Switch. Vous avez donc jusqu’au 11 septembre pour bénéficier de ce rabais sur Switch et les joueurs PC pourront profiter d’une semaine de plus. Bref, voici sans plus attendre la bande-annonce de Paradise Killer :