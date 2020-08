Hier, Darren Bridges, Concepteur senior chez Sucker Punch Productions annonçait un ajout prochain à l'excellent jeu Ghost of Tsushima. Avec Legends il s'agit d'un tout nouveau mode multijoueur coopératif en ligne jusqu'à 4 joueurs, qui sera disponible gratuitement pour les détenteurs de Ghost of Tsushima sur PS4. Au menu, des raids à quatre ainsi que des vagues successives d'ennemis. Voici un extrait du communiqué:

Legends est une expérience complètement inédite. Il s’agit d’un mode à part qui ne se concentre pas sur Jin ou ceux qui l’ont accompagné dans son aventure, mais sur quatre guerriers élevés au rang de légendes dans les histoires racontées par les habitants de Tsushima. La campagne solo de Ghost of Tsushima vous offre un monde ouvert à explorer et de magnifiques paysages naturels à découvrir. Legends, de son côté, propose une ambiance plus mystérieuse et fantastique avec des lieux et des ennemis inspirés des contes traditionnels et du folklore japonais, et met l’accent sur l’importance du combat en coopération.

Nous avons pensé Legends comme une expérience purement coopérative. Vous pourrez faire équipe avec des amis ou via le matchmaking en ligne et jouer à Legends en groupe de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur pourra choisir l’une des quatre classes de personnages : samouraï, chasseur, ronin, ou assassin. Chaque classe est dotée d’avantages et de capacités uniques que nous dévoilerons prochainement.

En jouant à Ghost of Tsushima: Legends à deux joueurs, vous pourrez participer à une série de missions d’histoire en co-op dont la difficulté augmente progressivement. Le système de combat est similaire à celui de la campagne solo, mais avec de petites touches de magie qui nécessitent souvent une synchronisation parfaite avec votre partenaire.

Pour lire et écouter notre critique de Ghost of Tsushima