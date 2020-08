L'attente est presque terminée pour les nombreux amateurs de la grande franchise de tir à la première personne Call of Duty qui auront droit le 13 novembre prochain à Black Ops Cold War, la suite directe du légendaire Call of Duty: Black Ops, sur Xbox One et Xbox One X. Voici un extrait du communiqué ainsi que la bande-annonce présentée ce matin:

Le titre se déroule après les événements de Black Ops, en 1981, alors que la guerre froide bat son plein. La tension règne plus que jamais, les conspirations abondent dans l’ombre et un complot terroriste menace le monde. Vous retrouverez des visages familiers, comme ceux d’Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson, mais vous découvrirez également de nouveaux alliés, prêts à stopper un désastre imminent d’échelle mondiale. Dans cette campagne solo, vous pourrez utiliser les armes de l’époque afin de lever le voile sur une conspiration explosive et mystérieuse.

Black Ops Cold War sera une expérience transgénérationnelle, cross-platform, et votre progression vous suivra.

Si vous possédez actuellement une Xbox One, votre profil, votre progression, vos statistiques et les objets que vous aurez débloqués vous suivront sur Xbox Series X quand vous déciderez de changer de console.

Black Ops Cold War prolongera l’expérience de Call of Duty: Warzone, le battle royale gratuit. La progression dans Black Ops Cold War sera partagée avec Warzone, vous débloquerez des objets utilisables dans les deux titres. De plus, les joueuses et joueurs de Warzone auront toujours accès au contenu de Modern Warfare comme les opérateurs ou les plans d’armes.