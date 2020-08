Hier Adam Michel de PlayStation confirmait les ajouts gratuits pour les membres PS Plus de septembre 2020. Il s'agit de PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds et de Street Fighter V.

Votre chance de jouer à PUBG, jeu qui a popularisé le style bataille royale, bien avant Fortnite. Sony confirme également des tournois Street Fighter V PS4 à partir du 4 septembre aux États-Unis et au Canada. Ces événements offriront aux combattants éligibles de tous les niveaux de compétence dans ces régions la possibilité de concourir pour des prix en argent, un thème PS4 unique et un titre personnalisé en jeu.

Comme des jeux arrivent, d'autres quittent et c'est le cas de Fall Guys: Ultimate Knockout et Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.