Dans cette guerre que se livre les deux géants, Apple et Epic Games concernant le retrait de Fortnite de l'App Store, un revirement inattendu pourraient peut-être finir par faire plier Apple. C'est que les offensives d'Epic pour ridiculiser Apple jour après jour avec des événements en jeu et des images de pommes méchantes poussent les joueurs à se "monter' contre Apple. Dans les parties, on peut entendre les jeunes discuter entre eux contre Apple. La guerre de l'opinion publique semble donc glisser rapidement en faveur d'Epic qui se place désormais en victime et ce même si les prétentions d'Apple s'appuient sur le droit.

Il faut avoir eu une discussion récente avec des jeunes de 12 ans qui jouent à Fortnite, comme ma fille, pour remarquer comment Apple n'est pas très bien perçue en ce moment par les jeunes. Si Apple veut s’assurer de rester une compagnie "cool" et imposer ses téléphones intelligents à la prochaine génération qui pousse et qui deviendra les adultes de demain, Apple devra tôt ou tard mettre son orgueil de côté et tenter de trouver un règlement dans lequel, la pomme en sortira honorablement.

Voilà un dossier que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêts au cours des prochains jours.