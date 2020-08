Ceux qui ont fait le premier surveillent probablement la sortie de Little Nightmares 2. Proposant un univers toujours aussi étrange et glauque, cette suite mettra en scène Six (le héros du premier jeu) et un nouveau venu nommé Mono. Tous les deux devront unir leurs forces pour résoudre les mystères entourant la Signal Tower... Attention aux personnes louches qui croiseront votre route. Little Nightmares II est prévu pour le 11 février 2021 sur toutes les consoles actuelles et futures: PC, PS4, PS5, One, Series X, et Switch!