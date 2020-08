Je n'aurai jamais ma dose suffisante de DOOM et id Software semble être dans la même situation. Le développeur préféré des amoureux de FPS revient à la charge avec un DLC solo pour DOOM Eternal! La première des deux parties (vendues 39.99$ CAD dans le Year One Pass) de The Ancients Gods sera disponible dès le 20 octobre prochain et une jolie bande-annonce est disponible ci-dessous. Autre rappel, si vous n'avez pas encore le jeu, Doom Eternal est toujours prévu sur Switch, PS5, et Xbox Series X, plus tard cette année. Pour les autres, je vous invite à faire vos échauffements parce que ce DLC semble rehausser la difficulté!