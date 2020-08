S'il y a bien un jeu vidéo à monde ouvert qui a marqué les joueurs au début des années 2000, autre que la série GTA, c'est bien Mafia (le premier développé par 2K Czech)! Le jeu était super réaliste pour l'époque et l'histoire était digne de Goodfellas de Scorcese. Heureux sommes-nous! 2K et les développeurs de chez Hangar 13 nous ont concocté une refonte complète de Mafia 1 et le jeu semble très prometteur selon les premiers retours. Mafia Definitive Edition est attendu pour le 25 septembre prochain sur PC, PS4, et Xbox One. Aucune nouvelle pour les versions next-gen, mais gageons qu'il y en aura une.