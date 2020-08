Les développeurs québécois de Motive Studios nous préparent un jeu vidéo Star Wars qui semble bien parti pour être l'un des incontournables de fin d'année. Star Wars Squadrons proposera une campagne solo et un mode multijoueurs où 10 joueurs pourront s'affronter dans un 5 contre 5. Je vous laisse regarder la vidéo complète disponible ci-dessous. Pour ma part, je trouve que le jeu semble bien dynamique et me rappelle mes bons souvenirs de Rogue Squadron sur N64. Le jeu est prévu le 2 octobre prochain sur PS4, Xbox One, et PC. Aucune nouvelles vis-à-vis une sortie next-gen... À noter une compatibilité VR qui vous donnera probablement le tournis!