A été confirmé lors de la Gamescom virtuel hier que nous aurons droit à un retour en 2021, de la franchise Sam & Max.

Sam & Max: This Time It’s Virtual! sera le premier jeu original de Freelance Police depuis plus d'une décennie, et la première incursion du duo dans la réalité virtuelle. L'équipe de développement du jeu comprend plusieurs membres de l'équipe qui ont travaillé sur l'original Sam & Max: Hit the Road de LucasArts en 1992, ainsi que sur la série Telltale. Le nouveau titre d'action et d'aventure devrait sortir pour les casques VR au premier semestre 2021.