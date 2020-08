Aujourd'hui marque la sortie de Wasteland 3 sur PC, PS4, et Xbox One (d'ailleurs le jeu est gratuit si vous êtes abonné au GamePass). Pour fêter la chose, le studio a mis en ligne une jolie bande-annonce. Pour rappel, la série Wasteland ressemble grandement aux premiers épisodes PC de Fallout sorties fin 1990. Vous y trouvez tout ce qui fait le bonheur des fans de RPG oldschool: combats tactiques, système de choix et de conséquences, création d'avatars, etc. Wasteland 3 incorpore également la possibilité de jouer en coopération avec des amis! Je n'ai pas encore eu la chance de l'essayer, mais je suis très curieux.