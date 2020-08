Après la bande-annonce de lancement dévoilée il y a quatre jours (voir la dernière vidéo ci-dessous), Square Enix nous offre l'ultime bande-annonce dédiée au marketing de Marvel's Avengers. Une jolie bande-annonce en images de synthèses... L'ambiance semble très bonne, mais plusieurs joueurs ayant déjà essayé le jeu semblent avoir été refroidis. On attendra de se faire sa propre idée du titre, et ce, dès vendredi prochain (le 4 septembre) sur PC, PS4, et Xbox One.