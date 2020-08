Tell Me Why, le nouveau jeu vidéo de Dontnod (Life is Strange) aura bientôt droit (comptez quelques semaines) à un doublage français qui sera gratuit via une mise à jour. Les développeurs n'ont malheureusement pas eu la possibilité d'ajouter l'option du doublage français à la sortie du premier épisode à cause de tous les problèmes générés par la Covid-19. Pour rappel, le premier épisode est disponible sur GamePass et est une exclusivité Xbox/PC.