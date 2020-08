Alors que certains éditeurs prévoient vendre les versions améliorées PS5 et Xbox Series X de leurs jeux, d'autres au contraire, annoncent la gratuité comme IO Interactive.

Le studio danois qui développe Hitman 3, confirme donc qu'à l'achat de la version digitale du jeu de la version PS4 ou Xbox One via le PS Store et le marché Xbox que la migration sera gratuite vers la version "upgradée next gen" du même jeu. Voilà donc une excellente nouvelle pour les amateurs de la franchise furtive Hitman qui voudront commencer le jeu sans attendre le duo PS5 et Xbox SX.