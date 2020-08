Nous le savions déjà tous, la génération actuelle de consoles de jeux a été dominée par la console PlayStation 4 de Sony. Mais comme Microsoft a cessé de rendre disponibles les chiffres de ventes de consoles via la firme NPD Group depuis plusieurs années, nous ne savions pas réellement comment cette guerre se traduisait, surtout ici en Amérique du Nord.

32 millions de PS4 27 millions de Xbox One 17 millions de Switch

Grâce aux récents chiffres de l'étude de la firme IDG Consulting, il est désormais possible de mieux comprendre les marchés propres à chaque plateforme. Ainsi, on constate naturellement la domination de la PS4 aux États-Unis avec des ventes cumulées de 32 millions de consoles. Mais ces chiffres nous montrent aussi une bien meilleure performance que nous pensions de la Xbox One avec plus de 27 millions consoles. Une guerre donc beaucoup plus serrée que nous le pensions.

Et ailleurs?

Clairement, l'Europe et le Japon sont dominés par Sony et sa PS4. Que ce soit la France, l'Allemagne ou l'Espagne c'est du Sony mur à mur à l'exception de du Royaume-Uni qui suit les mêmes proportions que l'Amérique-du-Nord. Au Japon, comme la console Xbox One n'a pas été réellement distribuée, le marché est divisé entre Nintendo et Sony.

Et la Switch?

On s'en doute, ça va très bien pour Nintendo qui revendique aux USA près de 17 millions de consoles Switch vendues.

Voilà qui place la table vers une nouvelle guerre qui s'amorce dès novembre prochain avec l'ajout de deux nouvelles consoles, la Xbox Series X de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony.