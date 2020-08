Une nouvelle vidéo du jeu Ghostrunner a été publiée par One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks. Cette dernière vous donne un petit aperçu de la jouabilité de ce jeu d’action et de parkour à la première personne. Ghostrunner est attendu cette année sur PC, PS4 et Xbox One. Plus de détails sur ce titre seront dévoilés lors du PAX Online le 15 septembre prochain.

Intégrer la vidéo