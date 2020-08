Il semblerait que la date de la phase bêta du jeu Call of Duty : Black Ops Cold War ait été dévoilé en avance. En fait, après que des informations sur les différentes versions et sur la campagne aient ‘’leaker’, par mégarde c’est au tour de la date du bêta. C’est donc le 8 octobre, sur PS4, que les joueurs pourront tester certains aspects du titre. L’information a été dévoilée via le marché Modern Warfare. Certes, ce n’est pas étonnant que le bêta débute sur PS4 en premier puisque Sony possède une exclusivité de temps pour la franchise Call of Duty. On présume donc que les joueurs qui vont avoir pré-commander le jeu vont pouvoir tester le titre à compter du 8 octobre et les autres joueurs et consoles suivront. L’annonce officielle du bêta se fera le 9 septembre. Call of Duty : Black Ops Cold War sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox One Series X le 13 novembre prochain.