Le 23 septembre prochain, vous pourrez vous amuser avec le jeu Twin Breaker : A Sacred Symbols Adventure, un jeu de cassage de brick avec une histoire. Ce titre sera disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Certes, dans ce jeu vous allez retrouver l’inspiration des jeux Breakout et Arkanoid, mais avec une histoire. Cette dernière met l’accent sur deux pilotes qui sont à la recherche d’un vaisseau perdu. Vous pourrez découvrir cette histoire en jouant, les 40 niveaux proposent. Certes, il y aura des articles à collectionner et aussi des combats contre des boss. C’est donc un rendez-vous le 23 septembre.