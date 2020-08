Si vous vous posiez la questions sur la capacité et surtout la volonté de Sony à supporter le catalogue passé de la famille de consoles PlayStation, voilà que la question a été répondu et la réponse est NON.

La PS5 supportera donc la lecture de plusieurs jeux du catalogue PS4 mais malheureusement pas les jeux des consoles précédentes. C'est un choix de Sony qui a été confirmé non pas par elle mais par Ubisoft via sa page de question-réponse. Quelqu'un qui sait chez Ubisoft s'est donc échappé sur l'épineuse question qui nécessitera une précision de Sony.

Aux fins de rappel, Microsoft entend supporter comme elle le fait présentement, plusieurs jeux de la famille Xbox sur la Xbox Series X. Dossier à suivre.

Via: JeuxVidéo.com