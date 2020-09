Devespresso Games vient d’annoncer que le jeu The Coma 2: Vicious Sisters sera disponible sur Xbox One plus tard cette semaine. En fait, vous pourrez faire l’achat du jeu à compter du 4 septembre pour environ 20 $. Dans ce titre, vous serez plongé dans une aventure d’horreur et de survie dans laquelle vous devrez survivre aux attaques d’un tueur. Vous allez incarner Mina Park, une élève de Sehwa High qui se réveille le soir dans l’école. Toutefois, elle s’aperçoit rapidement que l’école n’est plus vraiment le lycée où elle étudie habituellement. Vous devrez tenter de résoudre les différents puzzles qui seront sur votre chemin afin de survivre à cette aventure. Bref, la suite de ce jeu coloré avec un style manga saura plaire aux amateurs de suspense et d’horreur.